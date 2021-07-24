Источник материала: UDF



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“После массовых арестов правозащитников и активистов в начале минувшей недели власти теперь ликвидируют десятки критически важных для гражданского общества организаций, полностью игнорируя свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом”.

"Режим не может смириться с БАЖ, ПЕН-центром и другими влиятельными НПО, которые занимаются инвалидами, искусством, СМИ, правами человека и многим другим. Вместо того чтобы признать свою собственную роль в создании кризиса в Беларуси, они стремятся обвинить других".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Amnesty International: Белорусские власти должны прекратить репрессии Ранее посол США в Беларуси прокомментировала ликвидацию более 40 общественных структур.

Она считает, что власти Беларуси должны прекратить репрессии и разрешить общественным организациям вернуться к своей деятельности. И призвала к “решительному международному ответу”, чтобы белорусские власти прекратили репрессии и освободили задержанных активистов гражданского общества.14 июля у более 40 различных общественных организаций прошли обыски, теперь же власти объявили об их ликвидации. В их числе — благотворительные фонды, экологические, правозащитные и культурные фонды.Ранее посол США в Беларусипрокомментировала ликвидацию более 40 общественных структур: