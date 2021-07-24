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Amnesty International: Белорусские власти должны прекратить репрессии

24.07.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Amnesty International: Белорусские власти должны прекратить репрессии
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Белорусские власти должны прекратить репрессии против общественных организаций и гражданского общества, заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс:

“После массовых арестов правозащитников и активистов в начале минувшей недели власти теперь ликвидируют десятки критически важных для гражданского общества организаций, полностью игнорируя свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом”.


Она считает, что власти Беларуси должны прекратить репрессии и разрешить общественным организациям вернуться к своей деятельности. И призвала к “решительному международному ответу”, чтобы белорусские власти прекратили репрессии и освободили задержанных активистов гражданского общества.


14 июля у более 40 различных общественных организаций прошли обыски, теперь же власти объявили об их ликвидации. В их числе — благотворительные фонды, экологические, правозащитные и культурные фонды.

Ранее посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала ликвидацию более 40 общественных структур:

"Режим не может смириться с БАЖ, ПЕН-центром и другими влиятельными НПО, которые занимаются инвалидами, искусством, СМИ, правами человека и многим другим. Вместо того чтобы признать свою собственную роль в создании кризиса в Беларуси, они стремятся обвинить других".
 
 
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Ранее посол США в Беларуси прокомментировала ликвидацию более 40 общественных структур.
 
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