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Литовские пограничники задержали в пятницу 40 мигрантов на границе с Беларусью

24.07.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские пограничники задержали в пятницу 40 мигрантов на границе с Беларусью
Задержанные мигранты / Пресс-служба литовского погранкомитета
В пятницу литовские пограничники задержали 40 мигрантов на белорусско-литовской границе. Они будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.

В 2021 году литовские пограничники задержали 2470 нелегальных мигрантов, которые пытались въехать в Литву из Беларуси. Из них в июле было задержано 1 809 мигрантов, в июне — 473 человека.

Это в 30 раз больше, чем было в 2020 году, тогда был задержан всего 81 иностранец. В 2019 году 46 нелегальных мигрантов были задержаны пограничниками. В 2018 — 104, 2017 — 72.


На этой неделе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис звонил своему иракскому коллеге Фуаду Хусейну, чтобы обсудить миграционный кризис. Литовские власти смущает увеление авиарейсов из Багдада в Минск. Они подозревают, что режим Александра Лукашенко может быть причастен к организации потоков нелегальной миграции.
 
Теги: Минск
 
 
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В 2021 году литовские пограничники задержали 2470 нелегальных мигрантов.
 
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