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Токио-2020. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг одиночного разряда

24.07.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг одиночного разряда олимпийского турнира.

Токио-2020. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг одиночного разряда

24 июля в матче первого круга Герасимов (79-й номер мирового рейтинга) выиграл у француза Жиля Симона (102) — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Во втором круге Герасимов встретится с 15-м сеянным Фабио Фоньини (31) из Италии.

25 июля Герасимов вместе с Ильей Ивашко стартует в парном разряде. Первыми соперниками белорусов будут Маркус Даниэлл и Майкл Винус из Новой Зеландии.

Илья Ивашко (66) в первом круге одиночного разряда 25 июля сыграет против 10-го сеянного Гаэля Монфиса (18) из Франции.

 

 

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Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел во второй круг одиночного разряда олимпийского турнира.
 
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