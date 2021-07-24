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Фронтальный раздел ожидает Беларусь

24.07.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел.

Фронтальный раздел ожидает Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с (при грозах порывы будут достигать 14 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +26..+28°C;
  • Витебск +23..+25°C;
  • Гомель +26..+28°C;
  • Гродно +24..+26°C;
  • Могилев +25..+27°C;
  • Минск +24..+26°C.

 

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Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел.
 
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