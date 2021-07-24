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Фронтальный раздел ожидает Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с (при грозах порывы будут достигать 14 м/с).
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел.
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