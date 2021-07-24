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Как в сказке: полгода отец искал своего пропавшего сына. И нашёл

24.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, Алексей Василаке пропал утром 8 января. В тот день он должен был поехать на учёбу в Брест. Но оставил телефон на вокзале. Доехал на такси до магазина в Кобрине и… исчез.

Полгода отец искал своего пропавшего сына, и вот, наконец, нашёл
Напомним, Алексей Василаке пропал утром 8 января. В тот день он должен был поехать на учёбу в Брест. Но оставил телефон на вокзале. Доехал на такси до магазина в Кобрине и… исчез.
Больше его никто не видел. Друзья не смогли пояснить, куда мог отправиться. По словам отца, конфликтов в семье не было. Раньше Алексей не пропадал. Геннадий Василаке признался, что его жизнь разделилась на «до» и «после» исчезновения.

После двух месяцев безуспешных поисков пропавшего парня в СК прекратили уголовное дело. Тогда отец решил продолжить искать его сам. Последний раз мальчика видели в России. Геннадий уволился с работы и отправился в Москву. В поисках сына помогало много неравнодушных людей, многие просто следили за ситуацией в нависшем ожидании.

 
И вот Геннадий спешит поделиться радостной новостью. Сын нашёлся!


Пост отца

Как рассказал нам Геннадий, объявился сам, находился в Новосибирске, там уже 17 летний парень работал, но попал в трудную жизненную ситуацию, и остался совсем без сбережений.

Ехал Алексей в Москву на попутках, зная что там его ждёт вся его семья. По словам отца, в планах на ближайшее будущее – остаться в России, сын не хочет возвращаться в Беларусь. А отец после долгой разлуки не может не согласиться с мнением сына.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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