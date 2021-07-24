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Мингорисполком принял решение о местах массовых мероприятий

24.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской исполнительный комитет принял решение №2061 от 8 июля о местах массовых мероприятий. Оно сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решением вносятся изменения в другое решение исполкома от 2011 года. Оно приводится в соответствие с обновленным законом о массовых мероприятиях. Сам перечень мест в решении не меняется, однако теперь сцены в парке Дружбы народов и 50-летия Великого октября, площадки в Киевском сквере, у парка им. Н. Грековой, скверы Жукова и Тучинскиий являются не постоянными местами проведения массовых мероприятий, а «рекомендованными».

Перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается, остается прежним:
Октябрьская площадь;
площадь Независимости;
площадь Победы;
проспект Победителей;
проспект Независимости на участке от площади Независимости до площади Калинина;
территория, прилегающая к зданию государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси», ограниченная проспектом Независимости, улицами Филимонова, Франциска Скорины, проездом между улицей Франциска Скорины и проспектом Независимости;
парк Победы;
на расстоянии менее 50 метров от вышеуказанных мест.

Исключение сделано для мероприятий, проводимых по решению государственных органов, пишет reform.by
 
 
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Минский городской исполнительный комитет принял решение №2061 от 8 июля о местах массовых мероприятий. Оно сегодня официально опубликовано на Национальном...
 
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