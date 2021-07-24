Посол США о преследовании НГО белорусскими властями

«Режим терпеть не может БАЖ, ПЕН-центр и другие влиятельные НПО, занимающиеся проблемами инвалидов, искусства, СМИ, прав человека и многого другого. Вместо того чтобы признать свою роль в создании кризиса в Беларуси, они стремятся обвинить других», — написала Фишер в «Твиттере»,naviny.online