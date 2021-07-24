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Посол США о преследовании НГО белорусскими властями

24.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол США в Беларуси Джули Фишер (работает за границей из-за отсутствия визы) подвергла критике преследование белорусскими властями негосударственных (неправительственных, некоммерческих) организаций.

«Режим терпеть не может БАЖ, ПЕН-центр и другие влиятельные НПО, занимающиеся проблемами инвалидов, искусства, СМИ, прав человека и многого другого. Вместо того чтобы признать свою роль в создании кризиса в Беларуси, они стремятся обвинить других», — написала Фишер в «Твиттере», цитирует naviny.online

«Международная амнистия» призвала мировое сообщество отреагировать на закрытие в стране десятков организаций «третьего сектора».
 
 
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Посол США в Беларуси Джули Фишер (работает за границей из-за отсутствия визы) подвергла критике преследование белорусскими властями негосударственных...
 
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