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Экс-посол США в Беларуси: визит Тихановской в Вашингтон был очень успешным
Источник материала: Навiны
По мнению Кеннета Яловица, бывшего главы дипмиссии США в Беларуси, визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую многие считают победительницей избирательной кампании-2020, можно назвать очень успешным.
«Я думаю, визит Светланы Тихановской был очень успешным. Мне представилась возможность короткой встречи с ней, она была на всех главных телеканалах, в том числе на CNN и национальном общественном телевидении, дала большое количество интервью, и пресса освещала ее визит очень хорошо. Она также встретилась с госсекретарем и советником президента по национальной безопасности, провела встречи с ключевыми сенаторами на Капитолийском холме», .
Он не считает, пишет
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По мнению Кеннета Яловица, бывшего главы дипмиссии США в Беларуси, визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую многие считают победительницей...
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