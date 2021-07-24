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Экс-посол США в Беларуси: визит Тихановской в Вашингтон был очень успешным

24.07.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению Кеннета Яловица, бывшего главы дипмиссии США в Беларуси, визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую многие считают победительницей избирательной кампании-2020, можно назвать очень успешным.

Экс-посол США в Беларуси: визит Тихановской в Вашингтон был очень успешным

«Я думаю, визит Светланы Тихановской был очень успешным. Мне представилась возможность короткой встречи с ней, она была на всех главных телеканалах, в том числе на CNN и национальном общественном телевидении, дала большое количество интервью, и пресса освещала ее визит очень хорошо. Она также встретилась с госсекретарем и советником президента по национальной безопасности, провела встречи с ключевыми сенаторами на Капитолийском холме», .

Он не считает, пишет «ГА», неудачей тот факт, не состоялась встреча с президентом, потому что американска администрация «вполне ясно дала понять, что США не признают Лукашенко президентом Беларуси… При этом Тихановская — формально не президент Беларуси. Она, естественно, выиграла выборы, но это никогда не было как-то оформлено. По моей оценке, как бывшего дипломата, этим объясняется то, почему президент Байден не присоединился ко встрече его помощника Салливана с Тихановской. Вполне ясно, что мы считаем Тихановскую легитимным лидером Беларуси, и что ей было оказано все уважение, которое ей полагается».

 

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По мнению Кеннета Яловица, бывшего главы дипмиссии США в Беларуси, визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую многие считают победительницей...
 
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