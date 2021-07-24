Белорусский стартап-видеоредактор привлек дополнительные 2,4 миллиона долларов. Чем он выделяется?

пишет blizko.by Это был раунд инвестирования так называемого «позднего посева», следующего за первичным,blizko.by

Деньги направят на рост, привлечение новых пользователей и разработку новых инструментов. Также компания готовится к А-раунду инвестирования.

Средства от первого вливания пошли на маркетинг, разработку и добавление 80 уникальных эффектов и 30 фильтров. Тогда объем инвестиций составил 1,5 миллиона долларов, пишет TechCrunch.

В белорусскую инициативу поверили и вложили деньги: TA Ventures, Angelsdeck, A.Partners, Startup Wise Guys, Kolos VC, Verv и Bolt.

Новые ивестиции последовали после роста проекта: ежемесячно им пользуются 500 тысяч человек, годовой прогноз выручки– свыше 4 миллионов долларов.

У проекта – собственный алгоритм сегментации видео на основе машинного зрения, который применяет различные эффекты к определенным движущимся объектам на видео или к изображениям на статичных фотографиях.

Вот что говорит Илья Лесун, соучредитель и генеральный директор стартапа «VOCHI»:

«Наша команда также разработала специальный механизм рендеринга для видеоэффектов, который позволяет мгновенно применять 4K-видео на мобильных устройствах. И он работает отлично, без потери качества».

По его словам, это дает людям простой способ профессионального редактирования видео для уникального и выделяющегося контента. Эффекты накладываются за секунды.

Более 60 % из них, а также набор базовых инструментов – бесплатны. Надежная и недорогая среда выделяет этот проект среди других видеоредакторов.

Однако есть и платная подписка для профессиональной работы: 7, 99 долларов – в неделю, 39,9 – за 12 недель.

Либо единовременная покупка программы за 150 долларов.

Около 20 тысяч пользователей оформили платную подписку. Эта аудитория растет со скорость в 20 % в месяц.

К слову, пользуются редактором в основном молодые люди из США.

Анну Булкагову. Она руководила маркетингом, а теперь – продуктом. На фоне хороших новостей компания пригласила в соучредители своего первого сотрудника –. Она руководила маркетингом, а теперь – продуктом.







