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Неожиданно: в Орше прекратили уголовное дело на общественного активиста Казмерчака

24.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи прекратили уголовное дело на оршанского активиста Игоря Казмерчака. Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке.


Игорь Казмерчак / facebook.com/ihar.kazmierchak

Казмерчака подозревали в умышленном повреждении имущества. Дело завели за протестное граффити, сделанное на стене в Орше.

В июле Казмерчака дважды задерживали, в его квартире провели обыск. Кроме того, власти заставили его закрыть "Цудоўную краму", торговавшую сувенирами с национальной символикой. Когда Казмерчак объявил скидку на товары, чтобы распродать перед закрытием, магазин закрыла инспекция МЧС.
 
 
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Следователи прекратили уголовное дело на оршанского активиста Игоря Казмерчака. Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке.
 
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