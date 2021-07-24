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Неожиданно: в Орше прекратили уголовное дело на общественного активиста Казмерчака
Источник материала: Партизан
Следователи прекратили уголовное дело на оршанского активиста Игоря Казмерчака. Об этом он
Игорь Казмерчак / facebook.com/ihar.kazmierchak
Казмерчака подозревали в умышленном повреждении имущества. Дело завели за протестное граффити, сделанное на стене в Орше.
В июле Казмерчака дважды задерживали, в его квартире провели обыск. Кроме того, власти заставили его закрыть "Цудоўную краму", торговавшую сувенирами с национальной символикой. Когда Казмерчак объявил скидку на товары, чтобы распродать перед закрытием, магазин закрыла инспекция МЧС.
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Следователи прекратили уголовное дело на оршанского активиста Игоря Казмерчака. Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке.
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