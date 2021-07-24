Заморозка отношений Минска с ЕС заставила Лукашенко задуматься над сокращением числа дипломатов за рубежом

высказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог»





Говоря о заявлении Александра Лукашенко по уменьшению числа послов в странах ЕС, Мельянцов подчеркнул, что в данном случае имеется в виду несколько обстоятельств.





«Во-первых, имеется в виду сокращение числа политических отделов и лиц, которые ответственны именно за политические отношения в рамках посольства. Судя по тому, что двусторонние отношения с подавляющим большинством стран Европейского Союза и с ЕС в целом фактически заморожены, то и смысла держать людей на этих позициях особого нет, отсюда и соответствующее заявление Лукашенко», - отметил он.

Во-вторых, продолжил эксперт, вся деятельность, которая на данный момент ограничена по политическим двусторонним отношениям, переходит в ведение центра – МИД Беларуси, и если контакты и коммуникации какие-то и будут, то они будут на уровне МИД.





«Но опять же, подчеркну, что сейчас политические отношения поставлены на паузу, поэтому практически ничего не происходит, каналов коммуникации по дипломатической линии по политическим вопросам практически нет», - добавил он.

Что касается «Восточного партнерства», то, как подчеркивает Мельянцов, здесь нужно иметь в виду тот факт, что программа участия в ней Беларуси была и так очень ограничена. Полноценно Беларусь никогда в ней не участвовала, так как для нашей страны был закрыт двусторонний трек, отметил Мельянцов.

«Поясню, что “Восточное партнерство” делится на два измерения: двустороннее – Беларусь и ЕС, и многостороннее – Беларусь, ЕС и страны-члены “Восточного партнерства”, то есть постсоветская шестерка», - обратил внимание он.

Вдобавок ко всему, парламентское измерение Евронест в рамках «Восточного партнерства» для Беларуси было также закрыто.



