ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно сколько НГО было вчера ликвидировано властями

24.07.2021 13:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Стало известно сколько НГО было вчера ликвидировано властями
Фото: delaemvmeste.by
23 июля 48 некоммерческих общественных организаций узнали, что были без предупреждения ликвидированы властями. Как оказалось сделать это довольно просто — регистрирующий госорган, то есть исполком, может самостоятельно ликвидировать любое зарегистрированное им юрлицо. А вот с общественными объединениями сложнее — Минюст должен обратиться в суд, чтобы закрыть их. Именно поэтому БАЖ и белорусский ПЕН-центр до сих пор работают.

Кто попал под репрессии? Среди 48 НГО есть юридические и правозащитные проекты: Human Constanta, центр правовой трансформации Lawtrend, "Офис по правам людей с инвалидностью". Есть журналистские проекты: "Пресс-клуб", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций". Четверо сотрудников "Пресс-клуба", уже более 200 суток находятся в СИЗО, полный список собрала “Медиазона Беларусь”.


Под удар попали и экологические инициативы: "Экосреда" и "Региональный центр экспертизы "Экодемия" и Центр экологических решений, основанный в 2009 году. Репрессии не обошли стороной и благотворительные платформы. Под ликвидацию попали “Имена”, которые собирали деньги для помощи людям с ВИЧ, бездомным, детям с онкологией и не только. Досталось и культурным инициативам — “Арт-Сядзіба”, "Мова Нанова", “Содействие культурному развитию городов”, “Крэсы” и прочие были ликвидированы властями.

Большинство общественных организаций узнали о своей ликвидации совершенно случайно, проверив свой статус в едином государственном реестре юридических лиц.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ярослав Бекиш про ликвидацию НГО: “Это только усиливает гражданское общество”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by