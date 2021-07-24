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Фото: delaemvmeste.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно сколько НГО было вчера ликвидировано властями Кто попал под репрессии?

Кто попал под репрессии? Среди 48 НГО есть юридические и правозащитные проекты: Human Constanta, центр правовой трансформации Lawtrend, "Офис по правам людей с инвалидностью". Есть журналистские проекты: "Пресс-клуб", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций". Четверо сотрудников "Пресс-клуба", уже более 200 суток находятся в СИЗО, полный список собралаПод удар попали и экологические инициативы: "Экосреда" и "Региональный центр экспертизы "Экодемия" и Центр экологических решений, основанный в 2009 году. Репрессии не обошли стороной и благотворительные платформы. Под ликвидацию попали “Имена”, которые собирали деньги для помощи людям с ВИЧ, бездомным, детям с онкологией и не только. Досталось и культурным инициативам — “Арт-Сядзіба”, "Мова Нанова", “Содействие культурному развитию городов”, “Крэсы” и прочие были ликвидированы властями.Большинство общественных организаций узнали о своей ликвидации совершенно случайно, проверив свой статус в едином государственном реестре юридических лиц.