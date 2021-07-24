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"Беларусь 1"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кипяченая вода может привести к онкологии – врач Обязательно обращать внимание на то, из каких источников была набрана жидкость.

– При нагревании воды бактерии, конечно, погибают. Но вместе с ними также погибает и все то, что могло принести пользу человеку. И, как говорится сегодня, такая вода становится мертвой. К тому же кипяченая жидкость оказывается вредной по причине того, что соли, которые находятся в ней, выпадают в осадок. При этом хлор, который может содержаться в этой воде, образует очень агрессивные токсичные соединения, а они в свою очередь приводят к онкологии, – обратила внимание врач.посоветовала пить не кипяченую, а бутилированную воду. Однако нужно обязательно обращать внимание на то, из каких источников была набрана жидкость.