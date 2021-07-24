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Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в Солигорске подходит к концу
Источник материала: ОНТ
24 июля в Солигорске проходит заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі».
«Крок да Алімпу» – так называется главная площадка. Здесь для смелых, ловких и умелых подготовили соревнования и конкурсы. Прийти можно одному и всей семьей. Также для участников подготовят зону семейного отдыха, выставку-продажу «Белорусских брэндов». Завершится праздник красочным фейерверком.
Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Финальный аккорд в конце августа – в столице.
Фото: Антон Неверов, «
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24 июля в Солигорске проходит заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі». «Крок да Алімпу» – так называется главная площадка. Здесь для смелых,...
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