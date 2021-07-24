ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в Солигорске подходит к концу

24.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в Солигорске подходит к концу

24 июля в Солигорске проходит заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі». 

«Крок да Алімпу» – так называется главная площадка. Здесь для смелых, ловких и умелых подготовили соревнования и конкурсы. Прийти можно одному и всей семьей. Также для участников подготовят зону семейного отдыха, выставку-продажу «Белорусских брэндов». Завершится праздник красочным фейерверком.

Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Финальный аккорд в конце августа – в столице.

Фото: Антон Неверов, «МЛЫН.BY»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля в Солигорске проходит заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі».  «Крок да Алімпу» – так называется главная площадка. Здесь для смелых,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск-Дзержинск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by