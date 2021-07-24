Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в Солигорске подходит к концу

Источник материала: ОНТ

24 июля в Солигорске проходит заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі».

«Крок да Алімпу» – так называется главная площадка. Здесь для смелых, ловких и умелых подготовили соревнования и конкурсы. Прийти можно одному и всей семьей. Также для участников подготовят зону семейного отдыха, выставку-продажу «Белорусских брэндов». Завершится праздник красочным фейерверком.

Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Финальный аккорд в конце августа – в столице.

Фото: Антон Неверов, « МЛЫН.BY »

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