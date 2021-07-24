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24 июля в Минске пройдут торжества ко Дню пожарной службы
Источник материала: ОНТМинске пройдут торжества ко Дню пожарной службы" class="one-news__figure-img">
На их счету тысячи спасенных жизней. 24 июля в Минске пройдут торжества, посвященные Дню пожарной службы.
Начнутся празднования с красочного парада. На главном столичном проспекте – техника МЧС, ветераны, спортсмены, представители добровольного пожарного общества, юные спасатели-пожарные и сводный оркестр. А затем в парке Горького детей и взрослых ждут развлекательные конкурсы, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, водная феерия, демонстрация сил и средств на воде, навыков служебных собак, а также праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады, а желающие попробуют себя в роли спасателей.
День пожарной службы официально отмечают в Беларуси 25 июля. 168 лет назад в этот день в Минске была создана первая пожарная часть.
Фото: БЕЛТА
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На их счету тысячи спасенных жизней. 24 июля в Минске пройдут торжества, посвященные Дню пожарной службы. Начнутся празднования с красочного парада. На главном...
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