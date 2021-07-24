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Андрейченко провел личный прием граждан в Глубокском райисполкоме
Источник материала: ОНТ
От транспортных и коммунальных вопросов до заявлений людей, что они хотят жить в мирной стране и категорически не приемлют санкций. Депутаты продолжают приемы граждан.
Спикер Палаты представителей накануне работал в Глубокском райисполкоме. Депутаты не только проводят личные приемы, но и выезжают в трудовые коллективы, встречаются с гражданами по месту жительства, общаются с молодежью. И такая работа дают результаты.
Также председатель Палаты представителей рассказал о работе Конституционной комиссии – о завершении первого этапа по внесению изменений в основной закон страны. Определенные коррективы будут внесены и с учетом обращений граждан.
Фото: БЕЛТА
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От транспортных и коммунальных вопросов до заявлений людей, что они хотят жить в мирной стране и категорически не приемлют санкций. Депутаты продолжают приемы...
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