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Один человек погиб, около 20 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубани
Источник материала: ОНТ
В Краснодарском крае (Россия) на дороге перевернулся туристический автобус. По предварительным сведениям, в результате аварии погиб один человек, около 20 пострадали. Об этом
Раненых людей госпитализировали.
Причиной ДТП мог стать отказ тормозов.
Фото: скриншот
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В Краснодарском крае (Россия) на дороге перевернулся туристический автобус. По предварительным сведениям, в результате аварии погиб один человек, около 20...
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