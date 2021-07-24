Один человек погиб, около 20 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубани

Источник материала: ОНТ

В Краснодарском крае (Россия) на дороге перевернулся туристический автобус. По предварительным сведениям, в результате аварии погиб один человек, около 20 пострадали. Об этом информирует РИА «Новости».

Раненых людей госпитализировали.

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

Фото: скриншот видео

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