Источник материала: ОНТ

Минск будут летать новые авиакомпании из России, Грузии и Кыргызстана" class="one-news__figure-img">

Компания «Белавиа» в условиях санкций переориентирует направления работы и увеличивает количество рейсов в дружественные страны. В Минск будут летать новые авиакомпании – из России, Грузии и Кыргызстана.

Регулярные рейсы свяжут белорусскую столицу с Череповцом, Тбилиси и Бишкеком. Кыргызские и грузинские самолеты наш аэропорт примет уже в начале августа. А в сентябре в Минск придет новый российский авиаперевозчик. Его лайнеры полетят из Череповца в Минск и обратно без пересадок.

Фото: «Белавиа»

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