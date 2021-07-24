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В Минск будут летать новые авиакомпании из России, Грузии и Кыргызстана
Источник материала: ОНТМинск будут летать новые авиакомпании из России, Грузии и Кыргызстана" class="one-news__figure-img">
Компания «Белавиа» в условиях санкций переориентирует направления работы и увеличивает количество рейсов в дружественные страны. В Минск будут летать новые авиакомпании – из России, Грузии и Кыргызстана.
Регулярные рейсы свяжут белорусскую столицу с Череповцом, Тбилиси и Бишкеком. Кыргызские и грузинские самолеты наш аэропорт примет уже в начале августа. А в сентябре в Минск придет новый российский авиаперевозчик. Его лайнеры полетят из Череповца в Минск и обратно без пересадок.
Фото: «Белавиа»
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Компания «Белавиа» в условиях санкций переориентирует направления работы и увеличивает количество рейсов в дружественные страны. В Минск будут летать новые...
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