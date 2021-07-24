Куба стала новой мишенью западных санкций

Источник материала: ОНТ

Орудием в мировой политике стали санкции. Их активный инициатор – коллективный Запад. И вот новая мишень. США ввели санкции против чиновников и политиков Кубы.

В «черный список» попали министр обороны и спецподразделения МВД. Все они, по мнению Вашингтона, подавляли недавние протесты.

На Кубе санкции назвали совершенно безосновательными, обвинили США в провокации беспорядков. В МИДе Кубы заявили, что Америка не имеет никакого права вводить санкции против людей по всему миру, потому как сама проводит крайне репрессивную политику. А штаты пригрозили расширением санкционного списка. Также в Вашингтоне не исключили, что полностью укомплектуют свое посольство в Гаване, чтобы иметь больше возможностей влиять на ситуацию.

Фото: Pixabay

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