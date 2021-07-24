Как стать счастливой женщиной? 5 простых правил

Источник материала: ОНТ

Счастливую женщину видно издалека: по глазам, по улыбке, по походке. Определяющую роль в этом играет наполненное внутреннее состояние. Ведь когда мы в изобилии, мы сияем изнутри. Кроме того, жизнерадостные девушки живут в согласии с собой, легче преодолевают трудности, у них более стойкий иммунитет. Быть рядом с довольной леди не только большая ответственность, но и огромное удовольствие. Так кто же такая счастливая женщина и как этого состояния достичь?





Помните: Ваше отношение к себе всегда будет отражаться в действиях и поступках окружающих.

1. Любите себя такой, какая вы есть. Любовь к себе – это не эгоизм, это полное принятие себя. Ваша самооценка – это фундамент, на котором строятся ваши успехи и достижения. Полюбите все свои недостатки и начните гордиться достоинствами. Помните, идеальных людей не существует. Именно из-за недостатка любви рушатся отношения и не складывается самореализация. Принимайте свои ошибки, делайте выводы и фокусируйтесь исключительно на победах. Почаще напоминайте себе, что вы настоящая женщина, достойная всего самого лучшего. Как ни крути, собой нужно наслаждаться, любоваться и ценить.

Вы должны четко знать ответы на эти вопросы: что мне нравится? что мне не нравится? что я чувствую? что я могу сделать, чтобы почувствовать себя лучше?





Факт: Никто не сможет вас оценить по достоинству, если вы сами себя не уважаете.

2. Станьте лучшей версией себя. Будьте интересной и независимой, прежде всего, для самой себя. Именно тогда вы сможете вызывать искренний интерес у окружающих. Становитесь активными, прогоняйте лень и апатию. Осознайте, что только вы в ответе за собственные решения и увлечения. Наедине с собой вам не должно быть скучно и одиноко, вы должны быть увлечены своей жизнью. Ищите занятия, которые будут развивать ваши возможности, полноценно раскрывать внутренний потенциал. И тогда именно ваш яркий внутренний мир начнет с невероятной силой притягивать окружающих.





3. Будьте открытыми для общения. Открытость всегда основана на доверии, в том числе и к жизни. Открытый человек – это тот, кто может прямо делиться своими мыслями и чувствами, надеждами и фантазиями. Потому что без открытости невозможно выстраивать близкие и доверительные отношения. Улыбайтесь чаще! Улыбка – это самый эффективный способ позитивного воздействия на себя и окружающих! Рядом с улыбающимися людьми хочется находиться рядом, чтобы впитывать их позитив и энергетику. Это состояние обезоруживает, расслабляет, поднимает настроение, отвлекает от проблем и забот. К тому же это сделает мужчин гораздо смелее и решительнее. Стремитесь к людям относиться по-доброму, отмечайте их положительные качества, делайте комплименты.

Факт: Мужчины улыбающихся женщин считают более привлекательными.

4. Умейте говорить «НЕТ». Для того чтобы смело говорить «НЕТ», нужно быть уверенной в себе на 100%. Именно высокая самооценка позволит отказывать и не испытывать при этом угрызений совести. Решительно игнорируйте потребности посторонних, особенно если они не соответствуют вашим возможностям. Не жертвуйте собой в пользу чужих побед. Это будет только вас истощать. Определите, что для вас важнее, – одобрение окружения или собственные интересы. Ведь чаще всего вы соглашаетесь на неудобные для вас условия в попытке избежать чувства вины. Научитесь сдерживать в себе угрызения совести и не пытайтесь всем угодить. Как бы вы ни старались, всегда найдутся недовольные.





5. Легко прощайтесь с теми, кто вас не ценит и не уважает. Любите только тех, кто любит вас. Общайтесь с теми, кто питает вас позитивом и кто искренне вам рад. Не выпрашивайте внимания и заботы. Наблюдайте, как человек ведет себя не только с вами, но и с окружающими. Абсолютно нет никаких сомнений в том, что через некоторое время это отразится и на вас. Не позволяйте вашему окружению понижать вашу самооценку. Помните, всегда будут люди-критики, которые с большим удовольствием откопают в вас изъян, как бы усердно вы ни пытались его скрывать.

Важно: Как только перестанете растрачивать себя на людей, которые вас не ценят, то мгновенно будете наполняться энергией.





Счастливая женщина – это та, которая ощущает в себе женскую силу и способна жить в удовольствие. Это внутреннее чувство дает возможность наслаждаться собой и проявлять магнетизм. Для этого важно правильно питаться, полноценно отдыхать, не истощать себя вредными привычками, стрессами и уметь восстанавливаться. Поэтому позвольте себе жить так, как вы хотите! Поскольку только душевная гармония и любовь к себе поможет оставаться счастливой, желанной и необходимой.





Фото: Pexels

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