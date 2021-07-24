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Мигранты продолжают нелегально пересекать границу Литвы со стороны Беларуси

24.07.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки в Литве были задержаны 40 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Мигранты продолжают нелегально пересекать границу Литвы со стороны Беларуси

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.809.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2.470 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных (по состоянию на 22 июля) граждане Ирака (1.380), Конго (184), Камеруна (124), Гвинеи (78), Афганистана (77), Ирана (74), России (76), Сирии (71) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничники Эстонии.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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За минувшие сутки в Литве были задержаны 40 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте...
 
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