Россия с 1 августа удвоит число авиарейсов между Москвой и Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 августа Россия вдвое увеличит число регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Москва – Минск. Также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Теперь по маршруту Москва – Минск будет 20 рейсов в неделю, а также три рейса в неделю по каждому из следующих маршрутов: Сочи – Минск и Краснодар – Минск.