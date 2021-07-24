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Россия с 1 августа удвоит число авиарейсов между Москвой и Минском
24.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 августа Россия вдвое увеличит число регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Москва – Минск. Также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара. Об этом сообщает
Теперь по маршруту Москва – Минск будет 20 рейсов в неделю, а также три рейса в неделю по каждому из следующих маршрутов: Сочи – Минск и Краснодар – Минск.
Кроме того, в Беларусь
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Теперь по маршруту Москва – Минск будет 20 рейсов в неделю, а также три рейса в неделю по каждому из следующих маршрутов: Сочи – Минск и Краснодар – Минск.
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