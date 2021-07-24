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Россия с 1 августа удвоит число авиарейсов между Москвой и Минском

24.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 августа Россия вдвое увеличит число регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Москва – Минск. Также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Теперь по маршруту Москва – Минск будет 20 рейсов в неделю, а также три рейса в неделю по каждому из следующих маршрутов: Сочи – Минск и Краснодар – Минск.

Кроме того, в Беларусь можно попасть и по железным дорогам. Так, в Россию ходят два белорусских поезда – из Полоцка и Гомеля. Также по маршруту Москва – Минск следует скоростная «Ласточка». Однако пассажирам при себе необходимо иметь результат теста на COVID-19. И сделать его нужно не позднее, чем за трое суток до поездки.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Теперь по маршруту Москва – Минск будет 20 рейсов в неделю, а также три рейса в неделю по каждому из следующих маршрутов: Сочи – Минск и Краснодар – Минск.
 
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