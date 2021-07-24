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В Минздраве прокомментировали новый закон о здравоохранении. Что изменится?

24.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вступила в силу новая редакция Закона «О здравоохранении».

Изменения коснуться и врачей, и пациентов, сообщили в эфире ОНТ.
«Новым блоком у нас будут такие понятия как экспертиза и оценка качества медицинской помощи. Это тоже отдельные статьи в законе, под них мы разработали целый ряд нормативных документов», — заявила Ирина Киреева, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси.
 
Она отметила также, что система управления качеством в Минздраве формируется  достаточно давно, пишет blizko.by
 
«Мы создали экспертную вертикаль и узаконили порядок проведения экспертизы; случаи, когда она будет проводиться (летальные исходы, дефекты оказания медпомощи, жалобы пациентов); критерии, на основании которых она будет проводиться, и чем она будет заканчиваться», — подчеркнула Киреева. 
 
Минздрав будет оценивать всю систему организации здравоохранения в целом — наличие необходимого штатного расписания, медикаментов, изделий медицинского назначения. 
 
«Вплоть до архитектурного строения здания и маршрутизации пациентов — того, что может негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи», — говорится в сюжете. 
 
Оценка качества медпомощи будет заканчиваться прописанными мерами по улучшению качества. Это могут быть меры медицинского, организационного, экономического, научного характера. Все то, что направлено на улучшение качества оказания медпомощи, безопасности, эффективности и ее доступности. 
 
 
 
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Вступила в силу новая редакция Закона «О здравоохранении».
 
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