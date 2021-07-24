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Ярослав Бекиш про ликвидацию НГО: “Это только усиливает гражданское общество”
Источник материала: Партизан
23 июля правозащитники насчитали более 40 ликвидированных гражданских организаций в Беларуси - список растёт.
Ярослав Бекиш / фейсбук
“Белорусское государство стало нелегитимным не в 2020 году, а намного раньше. С тех пор политический режим фактически выдавливал гражданское общество, запихивая его в прокрустово ложе, одной из черт которого была обязательная регистрация юрлиц по разрешительному принципу”, —
23 июля правозащитники насчитали более 40 ликвидированных гражданских организаций в Беларуси, среди которых — независимая арт-площадка “Арт Сядзіба”, пространство для профессионального роста медиасообщества Press Club Belarus, бесплатные курсы белорусского языка “Мова Нанова”, Бизнес-школа ИПМ, медиаплатформа “ИМЕНА” — список растёт.
В беседе с Еврорадио Ярослав Бекиш рассуждает на тему того, какую ошибку совершает государство, решившись на такой шаг, и почему лишение регистрации НГО и других частных гражданских инициатив может только укрепить гражданское общество.
Власти могли контролировать гражданские инициативы и помыкать ими
— Фактически гражданские инициативы соглашались на регистрацию, согласование мероприятий, рекламы и так далее, потому что внутренних источников финансирования не находилось, а ещё никто не хотел попасть под какую-нибудь уголовную статью. И государство получило от этого намного больше, чем гражданское общество.
Во-первых, власти имели возможность всё контролировать, во-вторых — могли помыкать и требовать какой-то цензуры: “Хотите сохранить регистрацию? Пожалуйста, молчите”, “Хотите с нами сотрудничать, наладить контакт с каким-нибудь министерством? Пожалуйста, поменьше критики”. Это могло выражаться в более или менее жёстких формах, вплоть до манипуляции: “Можем пойти на вашу конференцию или отказать”, “Может, позовём вас на своё мероприятие, а может, и нет”.
Организации, которые профессионально занимались экспертизой, фактически обслуживали государственный заказ, потому что эксперты из государственных учреждений все эти, особенно последние годы “вымывались”. Задачи, которые должно было выполнять государство, фактически закрывались при помощи НГО.
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