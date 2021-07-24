Ярослав Бекиш про ликвидацию НГО: “Это только усиливает гражданское общество”

рассказывает Еврорадио учредитель медиапроекта “Зелёная Сеть” Ярослав Бекиш. “Белорусское государство стало нелегитимным не в 2020 году, а намного раньше. С тех пор политический режим фактически выдавливал гражданское общество, запихивая его в прокрустово ложе, одной из черт которого была обязательная регистрация юрлиц по разрешительному принципу”, —Еврорадио учредитель медиапроекта “Зелёная Сеть”





23 июля правозащитники насчитали более 40 ликвидированных гражданских организаций в Беларуси, среди которых — независимая арт-площадка “Арт Сядзіба”, пространство для профессионального роста медиасообщества Press Club Belarus, бесплатные курсы белорусского языка “Мова Нанова”, Бизнес-школа ИПМ, медиаплатформа “ИМЕНА” — список растёт.





В беседе с Еврорадио Ярослав Бекиш рассуждает на тему того, какую ошибку совершает государство, решившись на такой шаг, и почему лишение регистрации НГО и других частных гражданских инициатив может только укрепить гражданское общество.

Власти могли контролировать гражданские инициативы и помыкать ими

— Фактически гражданские инициативы соглашались на регистрацию, согласование мероприятий, рекламы и так далее, потому что внутренних источников финансирования не находилось, а ещё никто не хотел попасть под какую-нибудь уголовную статью. И государство получило от этого намного больше, чем гражданское общество.





Во-первых, власти имели возможность всё контролировать, во-вторых — могли помыкать и требовать какой-то цензуры: “Хотите сохранить регистрацию? Пожалуйста, молчите”, “Хотите с нами сотрудничать, наладить контакт с каким-нибудь министерством? Пожалуйста, поменьше критики”. Это могло выражаться в более или менее жёстких формах, вплоть до манипуляции: “Можем пойти на вашу конференцию или отказать”, “Может, позовём вас на своё мероприятие, а может, и нет”.





Организации, которые профессионально занимались экспертизой, фактически обслуживали государственный заказ, потому что эксперты из государственных учреждений все эти, особенно последние годы “вымывались”. Задачи, которые должно было выполнять государство, фактически закрывались при помощи НГО.



Организациям, которые ликвидировали, уже не пригрозишь ликвидацией

— Теперь, когда ликвидируются НГО и иные инициативы, государство практически высвобождает гражданских лидеров, активистов, гражданское общество в целом от этого прокрустова ложа. Теперь к ним не придёшь и не скажешь — молчите, не пригрозишь ликвидацией. Когда в стране не до законов, то регистрация была лишним костылём, которым государство пользовалось, а теперь его лишилось.





Мало того, теперь государство не сможет на международной арене говорить, что в Беларуси не притесняют гражданское общество, мол, посмотрите, сколько у нас гражданских инициатив. Теперь их станет меньше и предъявить будет нечего. Конечно, это месседж не в сторону Запада, потому что все месседжи уже отправлены.

В третьем секторе — в совокупности НГО и других инициатив — давно понимают: правовая форма ограничивает свободу действий. Ограничивает там, где не должна, поэтому становится препятствием на пути к работе в пользу заявленных ценностей.





Сколько было конфликтов и скандалов по поводу того, ради чего мы работаем — ради грантов или всё же каких-то ценностей? Теперь работа, не менее полезная, чем какая-то идеологическая, направленная на усиление потенциала государственных органов в тех вопросах, где их потенциал был низок, больше невозможна, потому что организации ликвидированы. Так что всё остаётся на своих местах. Режим стреляет себе в колено, одним выстрелом простреливая сразу два. Он лишается экспертизы и имиджа.

Теперь больше никто не будет создавать режиму лицо

— Я рад, что сейчас общественные лидеры, которые вынуждены были в силу регистрации и обстоятельств пособничать режиму, создавать ему лицо при его нечестной игре, становятся свободными. Теперь они смогут сфокусироваться на основных ценностях гражданского общества: прозрачность принятия решений, участие в этих принятиях решений граждан без подконтрольности властям.





Это как раз то, что нужно, чтобы страна изменилась и режим Лукашенко наконец пал. Поэтому, как бы ни было больно за друзей и бывших коллег из-за волны обысков, я считаю, что хорошо, что это произошло. Ликвидация гражданских инициатив ослабляет режим больше, чем сам режим ослабляет гражданское общество. Напротив, это только усиливает гражданское общество.



