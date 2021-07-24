Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск - Дзержинск, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 11.00 на 12-м км автомобильной дороги Р1 Минск - Дзержинск в направлении Минска произошло попутное столкновение автопоезда "Вольво" и трактора МТЗ-80. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств.

Обстоятельства в настоящий момент уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

"После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасное движение на участке", - отметили в УВД.-0-



