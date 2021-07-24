ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск-Дзержинск

24.07.2021 13:45 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск - Дзержинск, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 11.00 на 12-м км автомобильной дороги Р1 Минск - Дзержинск в направлении Минска произошло попутное столкновение автопоезда "Вольво" и трактора МТЗ-80. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств.

Обстоятельства в настоящий момент уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

"После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасное движение на участке", - отметили в УВД.-0-

Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск-Дзержинск

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 11.00 на 12-м км автомобильной дороги Р1 Минск - Дзержинск в направлении Минска произошло попутное столкновение автопоезда "Вольво" и трактора МТЗ-80. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвакат Аляксея Кудзіна патлумачыла, чаму Расія не мела права высылаць спартоўца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by