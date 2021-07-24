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Минфин: Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году

24.07.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минфин: Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году
Иллюстративное фото
В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей, заявил министр финансов Юрий Селиверстов по итогам совещания у президента.

Это связано с тем, что предприниматели, по словам министра, научились скрывать доходы.

"В свое время мы создавали условия для развития предпринимательства. Мы и сейчас говорим, что это необходимо. От этих тезисов государство не отказывается. Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их. С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий", - сказал Юрий Селиверстов, его цитирует агентство БЕЛТА.


По его словам, к 2023 года надо предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну.
 
 
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Это связано с тем, что предприниматели, по словам министра, научились скрывать доходы.
 
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