Минфин: Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году

Источник материала: UDF

"В свое время мы создавали условия для развития предпринимательства. Мы и сейчас говорим, что это необходимо. От этих тезисов государство не отказывается. Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их. С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий", - сказал, его цитирует агентство