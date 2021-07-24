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Трайпл: Еще некрушение империи

24.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Zaprauka.by – о будущем «Трайпла».

Трайпл: Еще некрушение империи

Верховный суд Беларуси несколько дней назад принял решение о санации «Трайпла». Это означает, что компания продолжит свою работу для того, чтобы расчитаться по долгам. Второй возможный вариант развития этой ситуации – это ликвидация некогда мощной структуры.

Таким образом, распродажи активов «Трайпла» в ближайшее время не будет. Хорошо это или плохо, а также для кого это хорошо - покажет время.

«Трайпл» начинал свой путь в бизнес с производства окон, но реальную силу обрёл именно в нефтяной сфере, после полученные от этого нефтяные финансовые ресурсы были размещены в иных проектах.

Сейчас в составе нефтяных активов «Трайпла» остался только «Нефтехимтрейдинг», владеющий 8 АЗС и деятельность которого приостановил в начале года «Белнефтехим». Все иные компании: «Энерго Ойл», «Белнефтегаз» и другие отошли Алексею Олексину при разделении бизнеса. Да, и сам Олексин с этими структурами работает уже в ином направлении – табак.

Можно ожидать, что через некоторое время заработают заправки «Трайпла», так как нужно будет собирать деньги кредиторам. Хотя заправочный бизнес структур Чижа вряд ли можно назвать успешным, скорее, это была дань статусу из 90-х, когда это было престижно.

Несмотря, на наличие ресурсов административных и финансовых, команда, которая развивала топливный ритейл «Трайпла», свою работу сделала на «три с двумя минусами».

В общем, нефтянки больше нет, и черпать финансовые ресурсы на обслуживание иных проектов уже неоткуда.

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Распродажи активов «Трайпла» в ближайшее время не будет.
 
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