Больному диабетом журналисту Скурко начали давать надлежащее питание в СИЗО





Андрей Скурко. Фото: Reform.by





Как стало известно 22 июля, руководителя отдела рекламы и маркетинга издания «Наша ніва» Андрея Скурко перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского после 13 дней в изоляторе на Окрестина. Все те 13 дней он провел без матраса и подушки, без сменной одежды и средств гигиены, без передач от родных.





Люди, которые видели Скурко в неволе, рассказывали «Нашей Ниве», что он сильно похудел и плохо выглядит.





У Скурко диабет и типа, он инсулинозависим и нуждается в специальном питании. На Окрестина ему не давали необходимую пищу, а инсулин клали на пороге душной камеры (инсулин нужно хранить в холодильнике, чтобы не испортился). Также у него не было должной больному диабетом физической активности, во время которой организм вырабатывает инсулин.

На «Володарке» стало лучше

Жена Андрея Паулина Скурко рассказала «Белсату»: вчера муж передал ей, что инсулин все же положили в холодильник. Условия на Окрестина и на «Володарке» – «небо и земля», говорит она: дали матрас, вывели гулять, дают дополнительное питание для диабетиков, передачи можно отдавать каждый будний день, и отдают их в тот же день. Теперь Андрея могут откормить мясом и витаминами.





Почему Андрея держат в неволе, Паулина не знает:





«Никто не знает, почему этих людей, почему Андрея схватили. Он теперь начальник отдела рекламы – может быть, поэтому. Но мы не знаем», – говорит она.





Четверых «нашенивцев» задержали 8 июля. Сначала задержанных подозревали в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», но через 10 дней «перезадержали» по статье за «нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания» – якобы за то, что те неправильно оплачивали коммунальные услуги в офисе.





Бухгалтера «Нашей Нивы» Ольгу Ракович освободили 16 июля. Бывший главный редактор «Нашей Нивы», а ныне главный редактор журнала «Наша история» и двух детских журналов Андрей Дынько был освобожден 21 июля, но остался подозреваемым. Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович, как и Андрей Скурко, сейчас в «Володарке».











