МИД Беларуси определил приоритеты для дипломатов за рубежом

Семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь - Sputnik Беларусь, 1920, 23.07.2021





пишет Sputnik. Послы из разных стран на этой неделе встретились с Александром Лукашенко и приняли участие в ежегодном семинаре руководителей диппредставительств,Sputnik.





В приоритете – продвижение торгово-экономической повестки в новых условиях массированного санкционного давления и обостренной мировой конкуренции. Отдельное внимание здесь уделено партнерам из ЕАЭС, а также новым нишам в странах "дальней дуги".

"Основными для белорусских дипмиссий остаются вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, противодействия агрессивным дискриминационным мерам, улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг, укрепления товаропроводящей сети белорусских предприятий", – подчеркнули в МИД.

Обсудили дипломаты и дальнейшее продвижение таких белорусских внешнеполитических инициатив, как борьба с торговлей людьми, сотрудничество стран со средним уровнем дохода, создание пояса "цифрового добрососедства", вопросы белорусской диаспоры, тематику предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ, международное взаимодействие по вопросам функционирования БелАЭС и многое другое.



