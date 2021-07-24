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МИД Беларуси определил приоритеты для дипломатов за рубежом

24.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Беларуси Владимир Макей определил конкретные цели отечественной дипломатии на ближайшую перспективу, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь - Sputnik Беларусь, 1920, 23.07.2021

Послы из разных стран на этой неделе встретились с Александром Лукашенко и приняли участие в ежегодном семинаре руководителей диппредставительств, пишет Sputnik. 

 В приоритете – продвижение торгово-экономической повестки в новых условиях массированного санкционного давления и обостренной мировой конкуренции. Отдельное внимание здесь уделено партнерам из ЕАЭС, а также новым нишам в странах "дальней дуги".
"Основными для белорусских дипмиссий остаются вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, противодействия агрессивным дискриминационным мерам, улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг, укрепления товаропроводящей сети белорусских предприятий", – подчеркнули в МИД.
Обсудили дипломаты и дальнейшее продвижение таких белорусских внешнеполитических инициатив, как борьба с торговлей людьми, сотрудничество стран со средним уровнем дохода, создание пояса "цифрового добрососедства", вопросы белорусской диаспоры, тематику предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ, международное взаимодействие по вопросам функционирования БелАЭС и многое другое.
 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей определил конкретные цели отечественной дипломатии на ближайшую перспективу, рассказали в пресс-службе внешнеполитического...
 
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