Косово завоевало второе в истории олимпийское золото

На Играх в Токио разыграны очередные комплекты олимпийский наград.





Так, дзюдоистка Дистрия Красники из Косово в финальной схватке взяла верх над японкой Фуну Тонаки (категория до 48 кг). Это лишь вторая золотая медаль в истории участия Косово на Олимпиадах.

Бронзу завоевали Дарья Билодид (Украина) и Уранцэцэг Мунхбат (Монголия).

Первое золото стране-хозяйке принес дзюдоист Наохиса Такато (до 60 кг). Он был сильнее Яна Юна Вэя из Тайваня (бронза у француза Луки Мхеидзе и казахстанца Елдоса Сметова).