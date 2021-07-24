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Косово завоевало второе в истории олимпийское золото

24.07.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Играх в Токио разыграны очередные комплекты олимпийский наград.

Косово завоевало второе в истории олимпийское золото

Так, дзюдоистка Дистрия Красники из Косово в финальной схватке взяла верх над японкой Фуну Тонаки (категория до 48 кг). Это лишь вторая золотая медаль в истории участия Косово на Олимпиадах.

Бронзу завоевали Дарья Билодид (Украина) и Уранцэцэг Мунхбат (Монголия).

Первое золото стране-хозяйке принес дзюдоист Наохиса Такато (до 60 кг). Он был сильнее Яна Юна Вэя из Тайваня (бронза у француза Луки Мхеидзе и казахстанца Елдоса Сметова).

 

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На Играх в Токио разыграны очередные комплекты олимпийский наград.
 
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