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Эстония направит Литве 100 километров колючей проволоки для заграждения на границе с Беларусью

24.07.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эстония направит Литве 100 километров колючей проволоки для сооружения заграждения на границе с Беларусью, сообщает литовское МВД. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров министра внутренних дел Литвы Аге Билотайте и министра национальной обороны Эстонии Калле Лаанет.

Эстония направит Литве 100 километров колючей проволоки для заграждения на границе с Беларусью

«Это организованная гибридная агрессия не только против Литвы, но и против всего Европейского союза и его основных демократических ценностей, и цель этой агрессии — дестабилизировать регион, — цитирует Билотайте литовское МВД. — Мы благодарим Эстонию, которая оказывает нам посильную помощь».

В свою очередь министр национальной обороны Эстонии отметил, что ситуация остается сложной из-за начинающихся белорусско-российских учений «Запад — 2021».

«Литва — наш близкий союзник, поэтому наша задача — немедленно помочь, когда страна находится в кризисе. Также 1 августа Эстония готова отправить экипажи из трех беспилотников для наблюдения за литовской границей», — сообщил Лаанет.

Оба собеседника выразили мнение, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, организующих нелегальную миграцию из Беларуси в Литву.

Две недели назад в Литве начали сооружать физическую преграду из применяемой в военном инженерном деле витой колючей проволоки — концертины, или спирали Бруно. Строительством занялась армия, поставки поручили организовать МВД и Службе охраны государственной границы (СОГГ).

 

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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Эстония направит Литве 100 километров колючей проволоки для сооружения заграждения на границе с Беларусью, сообщает литовское МВД.
 
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