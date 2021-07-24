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Литва израсходовала свои запасы колючей проволоки. На границе с Беларусью установлен забор длиной около 5 км
Источник материала: СТВ
Литва израсходовала весь запас колючей проволоки для забора на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, у Вильнюса было ее всего на 4,5 километра. Теперь строительство заграждения пробуксовывает.
Проблему публично признал заместитель министра внутренних дел. По его словам, в прибалтийской республике необходимые материалы не производятся. Литва уже обратилась к другим странам за помощью.
Однако трудность в том, что такая проволока относится к военной номенклатуре и приобрести ее не так просто.
Вильнюс планирует отгородиться от Беларуси на протяжении всех 550 километров общей границы. Пока удалось пройти чуть более 5 километров.
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Литва израсходовала свои запасы колючей проволоки. На границе с Беларусью установлен забор длиной около 5 км
Литва израсходовала весь запас колючей проволоки для забора на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, у Вильнюса было ее всего...
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