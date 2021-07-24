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Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже прошел парад техники и выступление оркестров. Возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий есть у каждого. Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине.
Яна Шипко, корреспондент:
История белорусских спасателей началась 168 лет назад. Тогда это были добровольные дружины. Стать одним из огнеборцев считалось очень престижным, попадали в ряды добровольцев одни из самых почитаемых горожан.
Сегодня все, кто пришел на праздник МЧС, смогли увидеть, как выглядели первые спасатели, какую форму носили и на каких конных расчетах выезжали на пожары.
Далее по проспекту проехала ретротехника из прошлого века и современная – та, что сейчас на вооружении у спасателей, она способна решать самые разные и сложные задачи в экстремальных ситуациях.
Это автомобили радиационной защиты, реанимации, кинологической службы, снегоболотоходы и квадрициклы. Приветствовали также собравшиеся и колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны.
Акватория Свислочи в парке Горького стала самой зрелищной локацией. Здесь развернулась настоящая водная феерия.
Яна Шипко:
Профессионализмом белорусских спасателей можно только восхищаться. На их счету только в 2021 году более 2 700 спасенных жизней в различных чрезвычайных ситуациях.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В парке Горького развернулся парад пожарной техники. Самое главное, что на нее можно не только смотреть, но и вместе с детьми потрогать, примерить экипировку, попробовать подняться по пожарной лестнице.
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Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска
Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций,...
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