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Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

24.07.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже прошел парад техники и выступление оркестров. Возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий есть у каждого. Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине.

С подробностями Яна Шипко.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Яна Шипко, корреспондент:
Уже по хорошей традиции МЧС в День пожарной службы организовало для всех желающих такой масштабный праздник в самом центре Минска. Началось все с парада на проспекте Независимости.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

История белорусских спасателей началась 168 лет назад. Тогда это были добровольные дружины. Стать одним из огнеборцев считалось очень престижным, попадали в ряды добровольцев одни из самых почитаемых горожан.

Сегодня все, кто пришел на праздник МЧС, смогли увидеть, как выглядели первые спасатели, какую форму носили и на каких конных расчетах выезжали на пожары.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Далее по проспекту проехала ретротехника из прошлого века и современная – та, что сейчас на вооружении у спасателей, она способна решать самые разные и сложные задачи в экстремальных ситуациях.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Это автомобили радиационной защиты, реанимации, кинологической службы, снегоболотоходы и квадрициклы. Приветствовали также собравшиеся и колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Акватория Свислочи в парке Горького стала самой зрелищной локацией. Здесь развернулась настоящая водная феерия.

«Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Яна Шипко:
Здесь свою подготовку продемонстрировали водолазы и авиаторы МЧС – отыграли сценарий спасения на воде.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Профессионализмом белорусских спасателей можно только восхищаться. На их счету только в 2021 году более 2 700 спасенных жизней в различных чрезвычайных ситуациях.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Когда организовывалась сама служба, это было добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожара. Сегодня Министерство – это высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой, готовые прийти в любую минуту на помощь.

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

В парке Горького развернулся парад пожарной техники. Самое главное, что на нее можно не только смотреть, но и вместе с детьми потрогать, примерить экипировку, попробовать подняться по пожарной лестнице.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций,...
 
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