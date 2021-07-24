Я родился без пальцев: история киборга-акциониста Антона (видео)

Антон сотрудничал с NEXTA, создавал провокационные работы NFT, а после отъезда из страны начал делать перформансы в Киеве и Варшаве в поддержку беларусов. Например, семь часов простоял без воды и еды на коленях перед посольством Беларуси в Киеве. Своим перформансом он хотел привлечь внимание к тирании в Беларуси, а также обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы Украина разрешила гражданам Беларуси, бежавшим от преследований, находиться в стране дольше 90 дней. Кроме того, акционист финансово поддерживает тех, кто пострадал от репрессий за счет средств, вырученных от продажи своих работ NFT. Сейчас молодой человек живет в Варшаве, но мечтает вернуться в Беларусь на первом же самолете после ухода Лукашенко, чтобы «праздновать это со всеми».

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Тайм-коды:

00:00 KYKY!

00:18 NFT с Лукашенко, проданная за несколько тысяч долларов

00:38 «Я родился без пальцев»

01:38 «Хотел, чтобы в Беларуси что-то изменилось»

02:06 Работал с NEXTA и попал на видео «тихаря»

02:47 «Через 4 дня за мной пришли»

03:11 Акция в Киеве «В наручниках режима»

03:48 Что такое NFT?

05:08 Сколько ты заработал на NFT?

05:41 «NFT – предмет роскоши 21 века»

06:35 «Когда Лукашенко уйдет, вернусь на первом же самолете»