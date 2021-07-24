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Я родился без пальцев: история киборга-акциониста Антона (видео)
Источник материала: KYKY
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Антон сотрудничал с NEXTA, создавал провокационные работы NFT, а после отъезда из страны начал делать перформансы в Киеве и Варшаве в поддержку беларусов. Например, семь часов простоял без воды и еды на коленях перед посольством Беларуси в Киеве. Своим перформансом он хотел привлечь внимание к тирании в Беларуси, а также обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы Украина разрешила гражданам Беларуси, бежавшим от преследований, находиться в стране дольше 90 дней. Кроме того, акционист финансово поддерживает тех, кто пострадал от репрессий за счет средств, вырученных от продажи своих работ NFT. Сейчас молодой человек живет в Варшаве, но мечтает вернуться в Беларусь на первом же самолете после ухода Лукашенко, чтобы «праздновать это со всеми».
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