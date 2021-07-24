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Я родился без пальцев: история киборга-акциониста Антона (видео)

24.07.2021 15:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY


Пришло время выхода нового видео на нашем ютуб-канале «Совсем KYKY»! Если вам понравится ролик, не забывайте ставить лайки и подписываться – ваша поддержка очень важна. На этот раз мы поговорили с художником-акционистом Антоном Лукашуком о его отъезде из страны, почему он называет себя киборгом, NFT, сколько можно на этом заработать и поддержке беларусов за рубежом

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Тайм-коды:

00:00 KYKY!
00:18 NFT с Лукашенко, проданная за несколько тысяч долларов
00:38 «Я родился без пальцев»
01:38 «Хотел, чтобы в Беларуси что-то изменилось»
02:06 Работал с NEXTA и попал на видео «тихаря»
02:47 «Через 4 дня за мной пришли»
03:11 Акция в Киеве «В наручниках режима»
03:48 Что такое NFT?
05:08 Сколько ты заработал на NFT?
05:41 «NFT – предмет роскоши 21 века»
06:35 «Когда Лукашенко уйдет, вернусь на первом же самолете»

 
 
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Пришло время выхода нового видео на нашем ютуб-канале «Совсем KYKY»! Если вам понравится ролик, не забывайте ставить лайки и подписываться – ваша поддержка очень...
 
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