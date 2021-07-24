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Страны G20 не договорились по двум климатическим целям

24.07.2021 15:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министры стран G20 не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G-20. Как сообщил в пятницу, 23 июля, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт, государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года, передает DW.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G-20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.

Особое внимание во время встречи в Неаполе было уделено проблеме биоразнообразия, восстановления экосистем, защиты водных ресурсов и сокращения пластикового мусора в мировом океане.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), за прошедшие пять десятилетий в результате природных катастроф в мире погибли более миллиона человек.

Только от последствий засухи с 1970 по 2019 годы умерли 650 тыс. человек. Еще почти 580 тыс. стали жертвами ураганов. Наводнения унесли жизни почти 59 тыс., экстремальные температуры - почти 56 тыс., говорилось в подготовленном ВМО отчете. При этом наибольший материальный ущерб во всем мире за 50 лет нанесли ураганы - в пересчете более 440 млрд евро. Ущерб от наводнений за тот же период составил почти 100 млрд евро.

Конференция ООН по изменению климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В 2020 году ее решено было перенести из-за пандемии.

 
 
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Министры стран G20 не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.
 
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