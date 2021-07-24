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Владимир Караник об учении войск территориальной обороны в Мостах: можно дать оценку «положительно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненской области продолжается комплексная проверка органов территориальной обороны. Так, в Мостах учебный сбор почти завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Была отмечена высокая мобилизация войск. Призванные из запаса доказали, что в случае необходимости могут оказать помощь армии. Личный состав территориальных войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел практически отработал вопросы охраны и обороны важных объектов, водозабора и железнодорожного моста через реку Неман, отразив нападение диверсантов условного противника. На завершающем этапе было продемонстрировано качество подготовки территориальных войск и успешное выполнение задач.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
22 июля в Мостах прошел однодневный сбор с председателями исполкомов Гродненской области. Участники рассмотрели ряд вопросов. Среди них – размещение личного состава войск, охрана и оборона объектов и ведение борьбы с диверсионными группами условного противника.
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Новости Беларуси. В Гродненской области продолжается комплексная проверка органов территориальной обороны. Так, в Мостах учебный сбор почти завершен, сообщили в...
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