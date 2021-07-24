Выживший. Американец неделю скрывался от преследовавшего его медведя, пока его случайно не спасли

пишет Русская служба Би-би-си. Других людей поблизости не было. Мужчина спрятался в хижине, нацарапав на ее жестяной крыше большие буквы SOS, и перевязал свои раны, как мог,Русская служба Би-би-си.





Агрессивное животное сперва напало на человека и поволокло к протекающей неподалеку реке, разодрав когтями его грудь и ногу, а когда тому удалось вырваться и убежать, повадилось приходить к его хижине на заброшенном руднике примерно в 70 километрах от города Ном.





В какой-то момент медведь выломал дверь в хижину, и его жертве пришлось забаррикадироваться внутри.





Уйти человек не мог, боясь медведя, а мобильная связь вдали от цивилизации не работала.





Он не мог уснуть, опасаясь за свою жизнь. Он расстрелял почти все патроны к своему пистолету, но в медведя не попал.





Услышав звук вертолета, пожилой мужчина выскочил из хижины и стал звать на помощь. Когда вертолет приземлился, он в изнеможении упал на четвереньки.





Газета New York Times сравнила эту историю с фильмом "Выживший", в котором герою Леонардо ди Каприо тоже пришлось спасаться от медведя.





Имя пострадавшего не сообщается. Известно лишь, что ему около 60 лет, что он не постоянный обитатель тех мест, а турист, и что теперь его жизнь вне опасности.





"В этой глуши мы почти не встречали людей и очень удивились", - рассказал второй пилот вертолета, лейтенант Хаммак, который первым заметил терпящего бедствие.





По его словам, это было чистой случайностью: вертолет отклонился от курса на милю, чтобы обойти густую облачность.





Машина летела из поселка Коцебу в Ном, чтобы взять на борт и доставить к берегу океана экспертов для подсчета мертвых китов, моржей и морских котиков.





Департамент охоты и рыбной ловли штата Аляска заявил, что ее по праву зовут медвежьим штатом, но животные редко нападают на людей, а случай, когда один и тот же медведь долго преследовал бы определенного человека, вообще является исключительным.













С 2000 года на Аляске в 66 инцидентах с участием гризли погибли 10 человек и 68 получили травмы.





Новое происшествие еще раз напоминает, как важно, отправляясь в необжитые места, иметь при себе сигнальный радиомаяк, сказал представитель Береговой охраны.





Количество медведей гризли оценивается в 55 тысяч особей, из них 30 тысяч обитают на Аляске. Они очень сильны и на коротких дистанциях бегают быстрей лошади.





Кроме гризли, на Аляске водится еще медведь кадьяк, более редкий и отличающийся гигантскими размерами. Самый крупный известный экземпляр весил 780 кг.



