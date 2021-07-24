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Ушел из жизни общественный активист Николай Соляник

24.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер известный гродненский общественно-политический активист Николай Соляник, сообщает корреспондент «Белсата». Николаю Солянику было 66 лет

Член Белорусского Национального Конгресса, Соляник имел инвалидность второй группы по болезни сердца, его неоднократно задерживали и судили. После задержаний он часто попадал в больницу.

Активист известен своими перформансами: например, приходил в суд в тюремной робе и заковывал себя в наручники, во время судебного заседания заклеивал себе рот скотчем, приковывал себя цепью к барьерной стойке в зале суда, устроил похороны Конституции Беларуси.

Когда в мае прошлого года в Гродно задержали блогера и политика Сергея Тихановского и его соратников, Николай Соляник повел около ста человек под здание Управления внутренних дел, чтобы узнать о дальнейшей судьбе задержанных.


 
 
Теги: Гродно
 
 
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Умер известный гродненский общественно-политический активист Николай Соляник, сообщает корреспондент «Белсата». Николаю Солянику было 66 лет
 
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