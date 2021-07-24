ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпиада: Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем

24.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.

Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка показала результат 56.99 сек и вышла в полуфинал с седьмым временем, уступив лидеру 1,2 сек.

фото: Фейсбук

Лучший результат продемонстрировала китаянка Юфэй Чжан (55.82), второй результат у австралийки Эммы Маккеон (55.82), третий – у представительницы Швеции Сары Шёстрём (+0.4), пишет interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Караник об учении войск территориальной обороны в Мостах: можно дать оценку «положительно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by