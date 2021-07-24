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Олимпиада: Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем
Источник материала: Партизан
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.
Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка показала результат 56.99 сек и вышла в полуфинал с седьмым временем, уступив лидеру 1,2 сек.
фото: Фейсбук
Лучший результат продемонстрировала китаянка Юфэй Чжан (55.82), второй результат у австралийки Эммы Маккеон (55.82), третий – у представительницы Швеции Сары Шёстрём (+0.4),
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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.
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