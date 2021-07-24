|
Танцуют «Лявоніху» и кадриль. Почему фестиваль «Берагiня» называют местом силы и раем для этнографа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рай для этнографа и настоящее место силы для всех неравнодушных к белорусской традиционной культуре. Знатоков кадрили и ценителей «Лявоніхі» сегодня, 24 июля, собрал небольшой поселок Октябрьский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный фольклорный фестиваль «Берагiня» вот уже третье десятилетие является центром притяжения любителей белорусской аутентики.
Увидеть, передать и сохранить уникальное национальное наследие сюда съезжаются носители танцевальных и песенных традиций.
Людмила Кабаева, участница фестиваля «Берагiня-2021»:
Иван Крук, этнокультуролог, председатель Совета экспертов фестиваля «Берагiня-2021»:
Акцент на фестивале – на творческие конкурсы среди вокалистов и хореографических коллективов. Лауреатов «Берагiнi-2021» на главной сцене фестиваля назовут сегодня поздно вечером. Завершится праздник грандиозным танцевальным марафоном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танцуют «Лявоніху» и кадриль. Почему фестиваль «Берагiня» называют местом силы и раем для этнографа?
Новости Беларуси. Рай для этнографа и настоящее место силы для всех неравнодушных к белорусской традиционной культуре. Знатоков кадрили и ценителей «Лявоніхі»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)