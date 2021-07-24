COVID-19 на Олимпиаде: выявлено 17 новых случаев заражения

Источник материала: ОНТ

Главное спортивное событие пятилетия – летние Олимпийские игры в Токио. Соревнования перенесены с прошлого года и в этом до последнего из-за эпидситуации были под угрозой.

Тому, что они все-таки открылись, рады не все. Эта Олимпиада войдет в историю вместе с массовыми протестами. Проведение спортивных состязаний в условиях пандемии демонстранты называют безответственным шагом властей. Они же уверяют, что действуют максимальные меры безопасности. Тем временем, сегодня на Олимпиаде выявили еще 17 случаев заражения ковидом. Пару дней назад общее число было 70.

Ситуация в мире тревожная. Смертность за неделю выросла почти на треть, в первую очередь за счет Азии, из стран в лидеры вышла Индонезия. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пандемия далека от завершения и призывают вакцинироваться. В нашей стране продолжается массовая добровольная и бесплатная кампания. Практически 70 процентов медработников прошли полный курс.

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