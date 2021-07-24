ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

COVID-19 на Олимпиаде: выявлено 17 новых случаев заражения

24.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19 на Олимпиаде: выявлено 17 новых случаев заражения

Главное спортивное событие пятилетия – летние Олимпийские игры в Токио. Соревнования перенесены с прошлого года и в этом до последнего из-за эпидситуации были под угрозой. 

Тому, что они все-таки открылись, рады не все. Эта Олимпиада войдет в историю вместе с массовыми протестами. Проведение спортивных состязаний в условиях пандемии демонстранты называют безответственным шагом властей. Они же уверяют, что действуют максимальные меры безопасности. Тем временем, сегодня на Олимпиаде выявили еще 17 случаев заражения ковидом. Пару дней назад общее число было 70.

Ситуация в мире тревожная. Смертность за неделю выросла почти на треть, в первую очередь  за счет Азии, из стран в лидеры вышла Индонезия. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пандемия далека от завершения и призывают вакцинироваться. В нашей стране продолжается массовая добровольная и бесплатная кампания. Практически 70 процентов медработников прошли полный курс.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное спортивное событие пятилетия – летние Олимпийские игры в Токио. Соревнования перенесены с прошлого года и в этом до последнего из-за эпидситуации были под...
 
Новости дня
Новости разные
 
64-летней сельчанке грозит четыре года колонии за «оскорбление президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by