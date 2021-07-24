Трактор и автопоезд столкнулись возле Минска и перекрыли четыре полосы движения

Источник материала: ОНТ

Серьезная авария с участием трактора и автопоезда произошла на автодороге Минск-Дзержинск в субботу, 24 июля. Об этом сообщили в УВД Минской области.

ДТП произошло в районе 11 утра на 12-м километре автодороги «Р-1 Минск-Дзержинск» в направлении столицы. В попутном направлении столкнулись трактор «МТЗ-80» и автопоезд «Вольво». В аварии пострадали оба водителя.

В результате ДТП грузовиком оказались перекрыты для движения две полосы в направлении Дзержинска, трактор перегородил две полосы в минском направлении.

На месте работали сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства произошедшего.









Фото: УВД Минской области

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