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Трактор и автопоезд столкнулись возле Минска и перекрыли четыре полосы движения

24.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трактор и автопоезд столкнулись возле Минска и перекрыли четыре полосы движения

Серьезная авария с участием трактора и автопоезда произошла на автодороге Минск-Дзержинск в субботу, 24 июля. Об этом сообщили в УВД Минской области.

ДТП произошло в районе 11 утра на 12-м километре автодороги «Р-1 Минск-Дзержинск» в направлении столицы. В попутном направлении столкнулись трактор «МТЗ-80» и автопоезд «Вольво». В аварии пострадали оба водителя.

В результате ДТП грузовиком оказались перекрыты для движения две полосы в направлении Дзержинска, трактор перегородил две полосы в минском направлении. 

На месте работали сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства произошедшего.



Фото: УВД Минской области

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Теги: Минск
 
 
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Серьезная авария с участием трактора и автопоезда произошла на автодороге Минск-Дзержинск в субботу, 24 июля. Об этом сообщили в УВД Минской области. ДТП произошло...
 
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