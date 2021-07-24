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Жара возвращается. До +30°С ожидается в Беларуси 25 июля

24.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара возвращается. До +30°С ожидается в Беларуси 25 июля

Синоптики предупредили, что в воскресенье днем 25 июля в стране местами воздух может прогреться до +30°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

В воскресенье погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков метеорологи в этот день не ожидают, как и опасных погодных явлений.

Ночью температура воздуха будет составлять от +11°С до +17°С, местами +8°С – +10°С. Днем воздух прогреется до +24°С – +30°С.

Фото: БЕЛТА

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Синоптики предупредили, что в воскресенье днем 25 июля в стране местами воздух может прогреться до +30°С. Об этом сообщили в Белгидромете. В воскресенье погоду будет...
 
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