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Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на продажу
Источник материала: ОНТ
Неизвестными был выставлен на продажу пакет с воздухом с выступления рэпера Канье Уэста, презентовавшего свой альбом Donda. Соответствующее объявление
В объявлении опубликован снимок пакета-зиплока с этикеткой. За лот требуют $3333. Утверждается, что воздух в пакете «пойман» в Атланте (Джорджия, США) на стадионе Mercedes Benz, где прошла презентация альбома Канье Уэста. Доставка пакета может обойтись желающим еще в $4.
Установленный ценник пока поддержал один пользователь.
Фото: eBay
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Неизвестными был выставлен на продажу пакет с воздухом с выступления рэпера Канье Уэста, презентовавшего свой альбом Donda. Соответствующее объявление размещено на...
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