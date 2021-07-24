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Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на продажу

24.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на продажу

Неизвестными был выставлен на продажу пакет с воздухом с выступления рэпера Канье Уэста, презентовавшего свой альбом Donda. Соответствующее объявление размещено на eBay.

В объявлении опубликован снимок пакета-зиплока с этикеткой. За лот требуют $3333. Утверждается, что воздух в пакете «пойман» в Атланте (Джорджия, США) на стадионе Mercedes Benz, где прошла презентация альбома Канье Уэста. Доставка пакета может обойтись желающим еще в $4.

Установленный ценник пока поддержал один пользователь.

Фото: eBay

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Неизвестными был выставлен на продажу пакет с воздухом с выступления рэпера Канье Уэста, презентовавшего свой альбом Donda. Соответствующее объявление размещено на...
 
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