Белорус Александр Радионов победил в стартовом бою олимпийского турнира по боксу

Источник материала: ОНТ

Белорусский боксер Александр Радионов (категория 69 кг) стартовал на олимпийском турнире в Токио (Япония) с победы. В 1/16 финала белорус взял верх над соперником из Турции Некатом Екинчи.

Спортсмен из Бобруйска победил по раздельному решению судей – 3:2.

27 июля на стадии 1/8 финала Радионов встретится в ринге с Пэтом Маккормаком из Великобритании.

Фото: НОК Беларуси

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