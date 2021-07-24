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Белорус Александр Радионов победил в стартовом бою олимпийского турнира по боксу
Источник материала: ОНТ
Белорусский боксер Александр Радионов (категория 69 кг) стартовал на олимпийском турнире в Токио (Япония) с победы. В 1/16 финала белорус взял верх над соперником из Турции Некатом Екинчи.
Спортсмен из Бобруйска победил по раздельному решению судей – 3:2.
27 июля на стадии 1/8 финала Радионов встретится в ринге с Пэтом Маккормаком из Великобритании.
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Белорусский боксер Александр Радионов (категория 69 кг) стартовал на олимпийском турнире в Токио (Япония) с победы. В 1/16 финала белорус взял верх над соперником из...
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