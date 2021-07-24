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«Огневидные и огнепальные»: ветковские старообрядческие иконы представят в Национальном художественном музее
Источник материала: ОНТ
В Национальный художественный музей Беларуси прибыли реликвии ветковских страрообрядцев – «огневидные и огнепальные» иконы.
Эта экспозиция – результат почти двадцатилетнего исследовательского проекта Ветковского музея. Центральная тема выставки – Богородица с огненным ликом. Взору посетителей – 40 уникальных икон. Акцент на пламени не случайно. Ведь сколько бы сожжений не переживала Ветка, лик Божьей Матери всегда оставался цел.
«Пылающая» выставка официально открывается 24 июля. Зрители изучат недавно найденные и минимально отреставрированные памятники Ветковского музея имени Шклярова, Брестского музея «Спасенные художественные ценности», Гомельского дворцово-паркового ансамбля, а также артефакты из частных коллекций. Кроме того, обширный лекторий познакомит с наследием иконописного центра.
Фото: БЕЛТА
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«Огневидные и огнепальные»: ветковские старообрядческие иконы представят в Национальном художественном музее
В Национальный художественный музей Беларуси прибыли реликвии ветковских страрообрядцев – «огневидные и огнепальные» иконы. Эта экспозиция – результат почти...
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