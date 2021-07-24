«Огневидные и огнепальные»: ветковские старообрядческие иконы представят в Национальном художественном музее

Источник материала: ОНТ

В Национальный художественный музей Беларуси прибыли реликвии ветковских страрообрядцев – «огневидные и огнепальные» иконы.

Эта экспозиция – результат почти двадцатилетнего исследовательского проекта Ветковского музея. Центральная тема выставки – Богородица с огненным ликом. Взору посетителей – 40 уникальных икон. Акцент на пламени не случайно. Ведь сколько бы сожжений не переживала Ветка, лик Божьей Матери всегда оставался цел.

Петр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Шклярова: «Iкона павiнна свяцiць знутры, не звонку надаваць лоск нейкi, а ўнутранняе свячэнне, як духоўнае, так i фiзiчнае павiнна быць у iконе. I адзiн з самых улюбленных узгодаў Веткi – гэта Багародзiца агневiдная, магчыма, гэты лёс вогненны, лёс пажару, ён спасцiг Ветку, i Багародзiца, як нiхто iншы, магла даць сваю апеку веткаўчанам. Яна Мацi Божая, яна заступнiца ўсяго чалавецтва. Гэта веткаўская iкона бярэ для сябе гэты вобраз алага пылаючага».

«Пылающая» выставка официально открывается 24 июля. Зрители изучат недавно найденные и минимально отреставрированные памятники Ветковского музея имени Шклярова, Брестского музея «Спасенные художественные ценности», Гомельского дворцово-паркового ансамбля, а также артефакты из частных коллекций. Кроме того, обширный лекторий познакомит с наследием иконописного центра.

Фото: БЕЛТА

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