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64-летней сельчанке грозит четыре года колонии за «оскорбление президента

24.07.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте в отношении 64-летней пенсионерки Елены Гнаук, жительницы Пружанского района, возбуждено уголовное дело за оскорбление президента.

64-летней сельчанке грозит четыре года колонии за «оскорбление президента

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, дело возбуждено по ч. 1 ст. 368 УК.

Как написала Гнаук на своей странице в «Инстаграме», в постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что она, «находясь в зале 201 Дома правосудия» в Бресте, «высказалась фразой, содержащей негативную оценку и являющейся оскорбительной в отношении действующего президента Республики Беларусь, чем публично оскорбила его».

Основанием для возбуждения дела стало заявление одного из охранников Ленинского РОВД Бреста, который находился в суде.

Как считает Гнаук, на рассмотрении «дела о хороводе», где она выступала в качестве обвиняемой, она просто некорректно высказалась, но оскорблений не было.

По сведениям правозащитников, на данный момент Гнаук является подозреваемой по делу, открытому на основании ч. 1 ст. 368 УК. 26 июля ее вызвали в Следственный комитет Бреста. Женщина полагает, что там ей могут предъявить обвинения.

Как сообщалось, пенсионерка была в числе 14 фигурантов третьего уголовного «дела о хороводе». 7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор, признав всех виновными по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Гнаук суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В прошлом году активистку четыре раза судили в Бресте по ст. 23.34 КоАП в предыдущей редакции (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). За участие в акции в Бресте 30 августа прошлого года пенсионерка была оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), в акции 4 октября — арестована на 15 суток, 25 октября — оштрафована на 40 базовых величин (1.080 рублей), 15 ноября — оштрафована на 50 базовых величин (1.350 рублей).

 

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте в отношении 64-летней пенсионерки Елены Гнаук, жительницы Пружанского района, возбуждено уголовное дело за оскорбление президента.
 
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