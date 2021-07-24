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Россельхознадзор запретил ввозить помидоры белорусского экспортера: в них нашли вирус

24.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Беларуси экспортером ОАО «ДОРОРС».

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было выявлено 12 случаев вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Это карантинный для стран-членов ЕАЭС объект.

Специалисты проверяли томаты, которые поставил на территорию России белорусский экспортер ОАО «ДОРОРС». У зараженных томатов были фитосанитарные сертификаты, выданные ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь этим экспортером. Это делают «в целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ».

Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства.

Вирус мозаики пепино в основном поражает помидоры, перцы, баклажаны, картофель и растение пепино, пишет fontanka.ru. В Россельхознадзоре считают, что он может широко распространиться на территории РФ и нанести значительный экономический ущерб. Для здоровья людей он не страшен. Но из-за него портится внешний вид — плод неравномерно созревает, уменьшается его размер, появляется «мраморность и пятнистость».

 
 
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