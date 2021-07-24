Мацукевич: Судя всему, американцы на пересмотр сферы влияния в нашем регионе не претендуют

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Старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич – о перспективах участия США в судьбе Беларуси.





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– В дни исторических встреч в Вашингтоне лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской в США прибыл король Иордании Абдалла II, – пишет Мацукевич на канале Пульс Ленина-19 . – Приезд монарха имел статус официального визита.

Король провел встречи с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. Американо-иорданские отношения служат хорошей иллюстрацией того, что могут сделать американцы для государств, в которых заинтересованы.

Царские дары

Иордания — конституционная монархия, в которой король — глава государства, наделенный «иммунитетом от любой ответственности и обязанности». Поэтому демократия в этой стране своеобразная и процессы демократизации, как отмечают исследователи, идут в степени, необходимой для обеспечения притока иностранных инвестиций и помощи.

Их основной источник — Соединенные Штаты, которые помогают Иордании с 50-х годов прошлого века, закрывая порой глаза на дефицит демократических реформ. Вашингтон поддерживал иорданского монарха в «арабскую весну», обеспечил безопасный проход через иные многочисленные социально-политические и экономические испытания.

Речь идет как о возмездной, так и безвозмездной помощи в виде кредитов, прямых финансовых вливаний в бюджет, списании долгов. В последние десятилетия США играют роль ключевого донора для королевства. В 2000-х годах объемы американской помощи выросли до 1 млрд. долларов в год.

Для белорусско-американских отношений на перспективу особенно интересно следующее: в конце 90-х годов Вашингтон заключил с королевством соглашение об особых промышленных зонах. Производимые в них товары получили беспошлинный доступ на американский рынок.

Там были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. В 2001-м году Иордания стала четвертой страной мира и первым арабским государством, с которой США подписали соглашение о свободной торговле. Благодаря этим беспрецедентным мерам Америка превратились в один из самых значительных рынков для Иордании: иорданский экспорт в США увеличился с 9 млн. долларов в 1998-м году до более чем 1 млрд. к 2004-му. По итогам 2019 года объем поставок достиг почти 2-х миллиардов долларов.

Для США и их торгового баланса эти масштабы торговли и помощи — из разряда сдачи или карманных расходов, для Иордании — четверть всего экспорта, критический источник поддержки и развития. То есть в руках Вашингтона серьезный рычаг влияния на Амман.

Чтобы влиять на ситуацию в Беларуси, США и ЕС должны иметь аналогичные рычаги. С одной стороны, последние 27 лет мало способствовали их созданию, с другой — нельзя сказать, чтобы ощущалась воля и интерес к этому со стороны Запада. В нашем случае эти рычаги влияния у России.

План бездействия

Иордания один из ключевых союзников и партнеров США за пределами НАТО и на Ближнем Востоке. Беларусь — ключевой, если не единственный союзник России. Судя по всему, американцы, по крайней мере при администрации Байдена, на пересмотр сферы влияния в нашем регионе не претендуют.

Белый дом в последние месяцы подчеркнуто дистанцируется от действий, раздражающих Москву, расстраивая надежды Украины и Грузии на евроатлантическую интеграцию.

Если подписка за Беларусь никак не вписывается в эту линию поведения Вашингтона, то отказ Джо Байдена от личной встречи со Светланой Тихановской из нее органично следует.

Переговоры с руководством Госдепа, представителями Белого дома, сенаторами и конгрессменами — это колоссальное дипломатическое достижение штаба Тихановской. Однако встречи, как и речи, как известно, имеют два свойства: в одном случае побуждают к действиям, в другом — заменяют их.

Для действий, которые помогут белорусам, от США нужны не сочувствие, любопытство и солидарность, а заинтересованность, вовлеченность и политическая воля . Ожидаемое усиление американского санкционного давления — это не их проявление.

Это скорее продолжение стратегии бездействия, повышение ставок в игре с нулевой суммой, но все более дорогой для Беларуси. Белорусский режим лютует без намека на уход или смягчение своей линии высокого напряжения, опасной для любых форм несогласия.

Все более неподъемная стоимость санкций для белорусской экономики будет, несомненно, и далее компенсироваться Россией. Москва приобретает белорусский суверенитет с двойным наваром для себя — на бесконкурсной основе и за российские рубли, выдаваемые нам в кредит.

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