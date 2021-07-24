В Жлобине на 15 суток за комментарий в Сети осудили работника БМЗ

Суд состоялся 23 июля. Подробности дела неизвестны.





Неделей ранее у мужчины прошел обыск. Затем его позвали на профбеседу, откуда он не вышел.





Кроме того, как утверждают близкие мужчины, Гашникова хотят уволить с БМЗ, так как он являлся членом независимого профсоюза, который отказались официально регистрировать. Мужчина якобы во время работы, как утверждает руководство, нарушил масочный режим. Гашников оспаривал дисциплинарное взыскание в городском и областном суде, предоставив схему расположения мастерской и указав, что расстояние между людьми в мастерской было не менее положенной нормы. Однако суд отклонил обжалование.



