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В Жлобине на 15 суток за комментарий в Сети осудили работника БМЗ
Источник материала: Партизан
В Жлобине на 15 суток за комментарий в Сети осудили работника БМЗ Александра Гашникова. Об этом рассказали его друзья
Суд состоялся 23 июля. Подробности дела неизвестны.
Неделей ранее у мужчины прошел обыск. Затем его позвали на профбеседу, откуда он не вышел.
Кроме того, как утверждают близкие мужчины, Гашникова хотят уволить с БМЗ, так как он являлся членом независимого профсоюза, который отказались официально регистрировать. Мужчина якобы во время работы, как утверждает руководство, нарушил масочный режим. Гашников оспаривал дисциплинарное взыскание в городском и областном суде, предоставив схему расположения мастерской и указав, что расстояние между людьми в мастерской было не менее положенной нормы. Однако суд отклонил обжалование.
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В Жлобине на 15 суток за комментарий в Сети осудили работника БМЗ Александра Гашникова. Об этом рассказали его друзья «Сильным новостям».
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